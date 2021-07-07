Su tasarrufunda örnek proje

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren'in proje yürütücülüğünde gerçekleştirilen, su kullanılmadan, pamuk lifinin ağartılması ve hidrofilleştirilmesi çalışması başarıyla tamamlandı. Çalışmalar kapsamında pamuk lifinin beyazlaştırılması işlemlerinde su kullanımında büyük tasarruf sağlandı. TÜBİTAK 1001 projesi olarak desteklenen deneysel çalışmaların sonuçları uluslararası dergide makale olarak yayımlanmaya da hak kazandı.

SU TÜKETİMİNİ SIFIRA İNDİRDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pamuk lifi dünyada en çok üretilen ve tüketilen doğal liftir. Türkiye Tekstil sektöründe de pamuğun özel bir yeri var. Pamuğun ön terbiyesinde çok önemli miktarda temiz su harcanıyor. Yeni terbiye tekniklerinden biri olan süperkritik karbondioksit ile tekstil terbiye işlemleri geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında hiç su kullanılmaması gibi büyük bir avantajının yanında daha az enerji ve kimyasal tüketimiyle de üretim maliyetlerinde yüzde 50'ye varan azalmalar sağlıyor. Boyama işlemlerinde ön plana çıkan süperkritik karbondioksit akışkan ortamının sadece boyama işlemiyle sınırlı kalmayıp boyama öncesi kumaşlara uygulanan ön terbiye işlemlerinde de kullanılmasıyla muazzam miktarlarda su tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.