Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi olan sozluk.gov.tr'ye bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Sözlüğü kullanmak için siteye giriş yapan bireyler, sitenin açılmama problemi ile karşılaşıyor. Hal böyle olunca, TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? TDK'nin resmi sitesi sozluk.gov.tr'ye neden girilmiyor soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…