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Giriş Tarihi: 7.7.2021 14:46

TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? TDK’nin resmi sitesi sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? TDK’nin resmi sitesi sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi olan sozluk.gov.tr’ye erişim problemi yaşanıyor. Sitenin açılmaması üzerine kullanıcılar, TDK sözlük çöktü mü, neden açılmıyor sorularını araştırmaya başladı. Peki, TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? TDK’nin resmi internet sitesi sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor? İşte detaylar;

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi olan sozluk.gov.tr'ye bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Sözlüğü kullanmak için siteye giriş yapan bireyler, sitenin açılmama problemi ile karşılaşıyor. Hal böyle olunca, TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? TDK'nin resmi sitesi sozluk.gov.tr'ye neden girilmiyor soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

TDK SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ? AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Türk Dil Kurumu'nun https://sozluk.gov.tr/ sitesine giriş yaptığında site açılmıyor. TDK'nın diğer resmi sitesi "https://www.tdk.gov.tr/" bu adrese erişim sağlanıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? TDK’nin resmi sitesi sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?
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