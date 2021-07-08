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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:08

3 yaşındaki çocuk ağabeyinin kullandığı kamyonun altında kaldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
3 yaşındaki çocuk ağabeyinin kullandığı kamyonun altında kaldı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 3 yaşındaki çocuk ağabeyinin kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Başbuk mahallesinde 3 yaşındaki Resul Ç. isimli küçük çocuk ağabeyinin kullandığı kamyonetin altında kaldı. Ağabeyi, Resul Ç.'yi aracın altında görünce sinir krizi geçirirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan minik Resul, kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Resül'ün cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 yaşındaki çocuk ağabeyinin kullandığı kamyonun altında kaldı
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