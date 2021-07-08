Akbank kullanıcıları 06. 07.2021 tarihinden bu yana mobil ve internet uygulamasına erişim problemi yaşıyor. Akbank, erişim sorunuyla ilgili sorulara ve siber saldırı iddialarına resmi sosyal hesabından yanıt verdi. Söz konusu iddialar ardından Akbank resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Son açıklamada, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başlandığı, ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar diğer banka ATM'lerinden para çekme işlemlerinde alınan ücretlerin de iade edileceği bildirildi..

AKBANK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.



Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.





Açıklamada şunlar kaydedildi:



"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Erişim sorununun düzeltilmesi için harekete geçtikleri bilgisini paylaşan Akbank yetkilileri Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." cümleleriyle siber saldırı iddialarını da yalanladı.



6 Temmuz tarihinde başlayan mobil bankacılık erişim sorunu, 7 Temmuz sabah saatlerinde de devam ediyor.

Akbank resmi adresini açan kullanıcılar, "06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;



Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.



Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.



Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.





Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.



Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır." ifadesiyle karşılaşıyor.

Akbank sosyal medya hesabından gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yeni bir açıklama yapan Akbank yetkilileri "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz." ifadelerini kullandı.