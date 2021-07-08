Ankara’da yapımı bitmeyen otel Anayasa Mahkemesi yolunda

Ankara'da yaptırdığı otel için 150 milyon dolar harcayan Ahmet Hattat, işin tamamlanması için Alman Bankasından çektiği 35 milyon dolar kredinin ilk taksitinin vadesi dolmadan kendisinden talep edildiğini öne sürdü. Hattat, yarın Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacaklarını söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1997 yılında 35 katlı bir otel ve alışveriş merkezi (AVM) yapmaya başlayan Ahmet Hattat buraya 150 milyon dolar harcadı. Harcadığı 150 milyon dolarla otelin yüzde 75'ini tamamlayan Hattat, işin bitmesi için Alman Aareal Bankasından 35 milyon dolar kredi kullandı. Ancak banka, ödemenin vadesi gelmeden Hattat'ın kredinin içinden kullandığı miktarı geri ödemesini ödemesini istedi. Hattat, yaşadığı süreci anlattı.

150 MİLYON DOLAR HARCADI



Otelin yapımı için gayrimenkullerini sattığını ve kendi öz kaynaklarından toplamda 150 milyon dolar para harcadığını belirten Ahmet Hattat, eldeki parayla işin yüzde 75-80'lik kısmının tamamlandığını, bitirmek için Alman Aareal Bank'tan 35 milyon dolarlık kredi aldığını söyledi.

VADESİ DOLMADAN ÖDEME TALEP ETTİLER



Aareal Bank'tan aldığı kredinin 8 yıllık vadesi olduğunu aktaran Hattat, ilk taksitin ödemesine 2 yıl kala bankanın kendisine bir mektup göndererek 35 milyon dolarlık kredinin içinden harcanan 9.5 milyon doları talep ettiğini öne sürdü. Hattat, bankanın kendisine ya harcadığı parayı vermesini ya da oteli bankaya vermesini istediklerini iddia etti. Aareal Bank ile arasında yaşanan dava sürecine değinen Hattat, davaların hiçbirisini kazanamadığını anlattı.

AYM'YE BAŞVURACAĞIZ



Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru için hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Hattat, AYM'ye yarın müracaat edeceklerini kaydetti.Aareal Bank'ın, davadan dolayı icralık olan oteli icradan satın almak için paravan bir şirket aracılığıyla harekete geçtiğini öne süren Hattat, söz konusu şirketin 350 milyon dolarlık oteli 25 milyon dolara icradan satın aldığını iddia etti. Hattat, bu durumu mahkemeye bildirdiklerini ve satışın iptal edildiğini aktardı.