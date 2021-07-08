CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya suç duyurusu

Gaziemir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, İçişleri Bakanlığı izni beklenmeden Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu dikkate alınarak ivedi bir şekilde soruşturmanın yapılmasını ve tahkikat sürecinde Başkan Arda'nın görevden el çektirilmesini talep etti.

YETKİ DEVRİ YAPILDI

Atmaca, suç duyurusuna gerekçe olarak belediye bünyesine şartsız bağışlanan ve belediyenin şirketi haline getirilen Seydaş A.Ş.'nin yetkilerinin ilk olarak başkan Halil Arda'ya ilerleyen tarihlerde ise başkanın eşi ve Belediyenin Onursal Koordinatörü Deniz Arda'nın yakın arkadaşı ve tez danışmanı Yücel Aksan ve Başkan Arda tarafından Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Aslı Özgür'e devredildiğini belirtti.

SERMAYE AKTARIMI YAPILDI AMA…

2020 yılı içerisinde şirkete Cumhur İttifakı Grubu'nun itirazlarına rağmen iki kez sermaye aktarımı yapıldığını belirten Atmaca, şirkete ayni sermaye aktarımın gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. Atmaca ayni sermaye işlemler gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen bu işletmelerden kira tahsilatının hangi kanun ya da mevzuata göre yapıldığının bilinmediğini aktardı.

KAMU ZARARI VAR

Sevgi Mahallesi'nde bulunan, eski ismi Tepe Kafe ve Restorant olan tesisin oy çokluğuyla Seydaş A.Ş'ye ayni sermaye olarak aktarıldığını, tesis içindeki yapının, planlanan yeni proje için şartları sağlamaması sebebiyle yıkıldığını belirten Atmaca, yerine yapılan Porta Kafe inşaatının hangi yöntemle kaç paraya, hangi koşullarda ve kimin yaptığının belli olmadığını öne sürdü.

ORGANİZE YOLSUZLUK İDDİASI

Porta Kafe inşaatı ile ilgili olarak yolsuzluk yapıldığını iddia eden Atmaca dilekçesinde; "Belediye şirketleri yapacakları harcamalarda 4734 sayılı kanuna tabi olup harcamalarını bu kanun çerçevesinde yapmak zorundadırlar. İhaleye fesat, usulsüz ihale, edimin ifasına fesat ve yolsuzluk bu noktada organize bir şekilde yapılmaya başlamıştır. Yeni yapılan Porta Kafe inşaatı ile ilgili çok ciddi yolsuzluk delillerine ulaşmış bulunmaktayım. Belediyeye finansman nereden temin edilmiştir? Bugüne kadar kaç para harcanmıştır? Tahmini bitiş tarihi nedir? Söz konusu tesise ait inşaat ruhsatı ve projelerin birer örneğinin tarafıma verilmesini arz ederim. Saygılarımla." Sorularımı yönelttim. Tarafıma verilen 2. Eylül 2020 tarihli cevabi yazıda "... ilgili sorunuzda geçen konular hakkında belediyemiz kayıtlarında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" denilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Arda, yönetim kurulu üyesi ve Başkan yardımcısı özel kalem müdürü Aslı Özgür olan Seydaş A Ş ye ait bilgilerin tarafıma verilmemesi ve gizlenmesi ortada bir suç olduğunun kanıtıdır. Özellikle inşaat ruhsatını veren kurum olarak Gaziemir Belediyesinde, bu inşaat ile ilgili ruhsat ve projeler bulunmuyor denmesi, kamuoyundan bir şeylerin gizlendiği anlamını da taşımaktadır." dedi.

İHALE KANUNUNA MUHALAFET EDİLDİ

Belediyenin resmi internet sitesi ve basında yer alan haberlere göre inşaatın 2020 yılı Temmuz ayında başladığına dikkat çeken Atmaca; "Kamu İhale Kurumu Platformundan aldığımız bilgiler doğrultusunda 2020 yılında 1 adet, 2021 yılında 2 adet olmak üzere, 4734 sayılı kanunun Pazarlık usulü Hizmet alımı olarak, 21 inci maddenin (f) bendine göre 3 kez ihale yapılmıştır. Oysa yapılan işin tek seferde, bina işleri kapsamında, Anahtar teslimi götürü bedel ve açık ihale olarak yapılması gerekmektedir. İş parçalara bölünerek İhale Kanununa muhalefet edilmiştir. Yapılan ihalelerin sonuç ilanlarında görüleceği üzere 'hizmet alımı' olarak ihale edilen işlerin tamamı 'yapım işi' olarak yapılmalıydı. Ancak, pazarlık usule 21 f ile Kanun gereği Yapım İşleri yapılamadığından Açık ihale yapmamak amacıyla birlikte organize bir şekilde hareket eden şüpheliler, ihaleleri bölmüş ve Gaziemir ilçesi dışından firmalara, bölerek pazarlık usulü yöntem ile vermişlerdir." dedi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Binanın taşıyıcı kolon ve çatı işleri çelik imalatı hizmet alımı 21 f pazarlık usulü ile 1 Ekim 2020 tarihinde ihale edildiğine dikkat çeken Atmaca; "Sözleşmesi ise 20 Ekim 2020 tarihinde imzalanmıştır. İhale komisyonunun Seydaş A.Ş'de hiç personel ve işçi olmaması sebebiyle ve Belediyenin %100 hissesine sahip şirketi olmasından dolayı. 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarından oluşturulmadığı, memurların böyle ihalelerde görev almak istemediği bu sebepten ötürü ihale komisyonun, başkanın işe aldığı ve yetkilisi olduğu GAZI-BEL şirketinden oluşturulduğu iddiaları mevcuttur. Gaziemir Belediyesi resmi Facebook hesabında 28 Ekim 2020 tarihli paylaşımdaki fotoğraflarda, binanın çelik konstrüksiyon işlerinin hemen hemen tamamlandığı görülmektedir. 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan sözleşmenin akabinde 8 gün içinde yer tesliminin yapılması, çelik imalatların tamamlanarak montaj işlerinin yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu yüzden işin pazarlık usulü adrese teslim yapıldığı, ihalelerin yapılmasında devlet memuru görevlendirilmeyerek kendilerince başkaca Belediyenin şirketinden ihale komisyonu oluşturulduğu, hatta yapılan imalatların kabulünde de, GAZİ-BEL şirketinden işçilerin kullanıldığı ve Belediye Başkanı ve diğer şüphelilerin birlikte organize bir şekilde hareket ettikleri ayrıca Edimin ifasına da fesat karıştırıldığı ortadadır. Binanın çelik taşıyıcı kolonlarının monte edildiği betonarme temel imalatları ile ilgili herhangi bir ihale yapılmadığı EKAP incelendiğinde görülecektir. Sadece betonarme temel imalatla değil, duvar, elektrik, sıhhi tesisat vb imalatlar ile ilgili de herhangi bir ihaleye de EKAP'da rastlanmamıştır. Bu imalatların ise hangi yöntem ile alındığına ilişkin 4734 sayılı kanunun 21 ve 22 maddelerine göre yapılan ihaleler o iş için bütçede ayrılan payın % 10 'unu geçemez ibaresi bulunmaktadır. Bu limitin aşılması Kanunda suç sayılmıştır. Seydaş AŞ bütçesi sermayesi ve kira gelirleridir bunlar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak incelendiğinde sermayesi ve kira gelirlerinin tamamının toplanması ile bu limitlerin yapılan pazarlık usulü ihalelerde aşıldığı görülecektir."

YOLSUZLUK VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI

Atmaca; "Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda eşi Deniz Arda, Deniz Arda'nın arkadaşı ve tez danışmanı Yücel Aksan, özel kalem müdürü Asli Özgür ve başkaca belediye şirketine işe alınıp ihale komisyon üyesi ve kabul komisyonu üyesi yapılan kişiler, organize bir şekilde birlikte hareket ederek yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, ihale kanununa muhalefet ve edimin ifasına fesat karıştırma gibi birçok suçun işlendiği görülmektedir." dedi.

AKSAN'A DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Atmaca dilekçesinde ayrıca; "SEYDAŞ A.Ş yönetim kurulu üyesi Yücel Aksan'ın oğlu da Gaziemir Belediye Başkanlığında sözleşmeli memur olarak işe başlatılmıştır. Ayrıca Yücel Aksan'a SEYDAŞ A.Ş'den Buca Şirinyer'de bulunan bir emlak bürosundan fatura kesilmek suretiyle danışmanlık ücreti ödendiği yapılan incelemede ortaya çıkacaktır. Bu kişiler ile ihaleleri alan firma yetkililerinin cep telefonu HTS kayıtları incelendiğinde ihaleler öncesinde gizlice nerelerde buluştuktan ortaya çıkacaktır. Kamu kaynaklarını usulsüzce harcayan bu organize gurubun İçişleri Bakanlığı izni beklenmeden Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu dikkate alınarak ivedi bir şekilde soruşturmanın yapılması, telafisi mümkün olmayacak işlemlerin önüne geçilmesi açısından bu kişilerin yapılacak tahkikat neticeleninceye kadar görevlerinden el çektirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.