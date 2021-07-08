Bir virüs bir de belediyenin yüzünden nefes alamıyoruz

CHP'li Ceyhan Belediyesi sorumluluğundaki bir sokakta bulunan kapaksız rögar kazalara adeta davetiye çıkarıyor. Kargo firmasında çalışan 32 yaşındaki Ali Can Erten, hafif ticari aracıyla kapağı bulunmaya rögara düşerek kaza yaptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Erten, o anları SABAH'a anlattı. Belediye yetkililerinin sorumsuzluğuna isyan eden genç adam, "Koronavirüsten dolayı maske takıyor ve zor nefes alıyorduk. Üzerine birde bozuk ve tozlu yollar eklendi, hiç nefes alamaz olduk." dedi. Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy Twitter hesabından "Basiretsiz ve beceriksiz CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin son mağduru" diyerek kaza fotoğraflarını paylaşıp, "İlçemiz bu ilgisizliği, bu beceriksizliği hak etmiyor" diyerek belediye yetkililerini eleştirdi.



Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy

"ARACIN ARKASI HAVA KALKTI"

Maddi hazarlı kaza Ceyhan'ın Burhaniye Mahallesi 613 sokak'ta meydana geldi. Kargo dağıtmak için hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Ali Can Erten, belediye tarafından kapatılmayan rögara düştü. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Erten yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kaza yaptığım yer zaten dar bir sokak. Yolun sol tarafında bir araba vardı, onu kontrol ederken rögar kör tarafta kaldı. Deliği araç içindeyken görmek imkansız. Sağ ön teker rögara düşünce aracın arka sol tekeri havaya kalktı. Sağ olsun komşular yetişti. 3 kişi araca binerek askıda kalan aracı indirmeye çalıştı. Aracı iterek düştü yerden kurtardık. Aracımın altında koruma olmasaydı masrafım çok daha büyük olacaktı"



Ali Can Erten

SÜRÜCÜLER AYRI MAHALLELİ AYRI ŞİKAYETÇİ

İşi gereği Ceyhan'ın tüm mahalle ve sokaklarını gezdiğini belirten Ali Can Erten, "Bozuk ve yapılmayan yollardan, araç sürücüleri ayrı evlerinde oturan vatandaşlar ayrı bıkmış vaziyette. Ceyhan'ın genelinde bir tane düzgün yol yok. Sürücüler yolların bozuk olmasından ev sakinleri ise yoldan gelen tozun balkonda asılı çamaşırlarını berbat etmelerinden şikayetçi. İnsanlar zaten maskeden zor nefes alıyor üzerine bir de toz eklenince hiç nefes alamaz hale geliyor." dedi.

"2 YILIMIZ DAHA HEBA OLMASIN"

Açık bıraktıkları rögar deliğine kendisinden öncede birkaç araç sürücüsünün daha düştüğünü söyleyen Ali Can Erten, "Yolların hali berbat, Ceyhan halkı bıkmış vaziyet. Boş boş işlerle uğraşacaklarına ilçenin yollarını düzeltsinler. Belediyenin bir an önce değişmesini istiyoruz. Gerekirse kayyum atansın. Seçimlere 2 yıl daha var. 2 yılımızın heba olmasını istemiyoruz. Ceyhan halkı olarak belediyenin yönetiminden bıkmış vaziyetteyiz" diye konuştu.

"ŞOVMENLİĞİ BIRAKIN"

Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy Twitter hesabından "Basiretsiz ve beceriksiz CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin son mağduru Ali Ercan Erten kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ceyhan'ımız bu beceriksizliği, bu ilgisizliği, bu vurdumduymazlığı hak etmiyor" dedi. Özsoy sosyal medya hesabından "Şehrimizin her mahallesinde vatandaşlarımız yolsuzluktan, susuzluktan, hizmetsizlikten isyan ederken, Ceyhan Belediyesi sosyal medyada şov yapmaktan öte gidemiyor. Bugün burada vatandaşımız maddi olarak bir zarara uğramış. Allah korusun bu çukura bir yavrumuz, evladımız da düşebilirdi ve Ceyhan Belediyesi'nin bu beceriksizliği bir cana mal olabilirdi. Tüm Ceyhanlı hemşerilerimiz adına bir kez daha tekrarlıyoruz. Sosyal medya şovmenliğini bırakın, şehrimizin yollarını yapın!" diyerek eleştiride bulundu.

"İLÇEYİ 28 YIL GERİ GÖTÜRDÜLER"

İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Seçim vaatlerinde 6 ay içerisinde Ceyhan'da bozuk yol kalmayacağını söyleyen CHP'li yönetim 28 ay geçmesine rağmen bu konuda ilçemizi 28 yıl geriye götürdü. Alt yapı çalışması bahanesiyle bozulan yollar nedeniyle hemşerilerimiz kışın çamurdan, yazın tozdan son derece mağdur durumdalar. Artık hemşerilerimiz araçlarına binmekten imtina edecek duruma geldiler. Vatandaşlarımız belediyeciliğin en temel hizmeti olan yol ve temizlik hizmetlerinden dahi mahrum durumdadır. Ceyhan'ımızın tüm mahallelerinde artık zulüm derecesine gelmiş, bozulduktan sonra yapılması aylar süren bir yol sıkıntısı var" dedi.