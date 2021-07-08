Cudi, ceylanlarla çok daha güzelleşti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 50 ceylan, geçen yıl Şanlıurfa
'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan alınarak Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki terörden temizlenen Cudi Dağı
bölgesindeki Ziristin köyüne bağlı Gavita mezrasında doğaya bırakıldı. Cudi'de hayvan popülasyonunun korunacağına dikkat çeken Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Cudi, ceylanlar ile çok daha güzelleşti" dedi.