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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Cudi, ceylanlarla çok daha güzelleşti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Cudi, ceylanlarla çok daha güzelleşti
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 50 ceylan, geçen yıl Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan alınarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki terörden temizlenen Cudi Dağı bölgesindeki Ziristin köyüne bağlı Gavita mezrasında doğaya bırakıldı. Cudi'de hayvan popülasyonunun korunacağına dikkat çeken Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Cudi, ceylanlar ile çok daha güzelleşti" dedi.
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Cudi, ceylanlarla çok daha güzelleşti
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