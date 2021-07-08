Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:04

Devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan aracın, orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sürücü Abdulmuttalip Ö. idaresindeki pikap, Kırıkkale-Çorum karayolu 52. kilometre Delice ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçtaki aynı aileden olan yolculardan Manişe, Rahime, ve İlkim Zeynep Ö. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA