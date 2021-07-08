Devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sürücü Abdulmuttalip Ö. idaresindeki pikap, Kırıkkale-Çorum karayolu 52. kilometre Delice ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçtaki aynı aileden olan yolculardan Manişe, Rahime, ve İlkim Zeynep Ö. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.