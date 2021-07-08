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Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:16

Kocaeli için bir ilke imza atıldı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli için bir ilke imza atıldı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bir işletmecinin başvurusu üzerine Gezinti Teknesi Belgesi (Tenezzüh) vererek Kocaeli’nde bir ilke imza attı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız'ın Başkanlığında toplanan İl Deniz Turizmi Kurulu, Gezinti Teknesi Belgesi (Tenezzüh) için başvuruda bulunan Murat Sevik adlı vatandaşın başvurusunu değerlendirdi. Kandıra'nın Kefken ve Kerpe sahillerinde gezi turu düzenlemeyi planlayan işletmeci Murat Sevik'in bu başvurusu olumlu sonuçlanınca Kocaeli içinde bir ilk yaşanmış oldu. İki denize kıyısı olan Kocaeli'nde, ilk defa bir tekne gezinti (tenezzüh) teknesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirildi. İşletme sahibi Sevik'e belgesini, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Zeren takdim ederek başarılar diledi.

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Kocaeli için bir ilke imza atıldı
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