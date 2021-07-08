Kurbanlık dolandırıcılarına şok operasyon

Balıkesir'in Altıeylül, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşları sahte çek ve senetle 4 milyon Türk lirası dolandıran şüpheliler yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Altıeylül, Karesi ve Bigadiç ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait; 80 bin 200 lira, 26 bin 250 dolar, 4 bin 420 euro, 72 altın ziynet eşyası, biri 26 bin lira, biri 12 bin 500 lira, bir tanesi ise imzalı ancak boş senet ile borç kayıtlarının tutulduğu bir defter ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında ayrıca bir tabanca, bir av tüfeği, 46 tabanca fişeği, 10 av tüfeği fişeği, 2 sentetik uyuşturucu hap da yer aldı.

Ele geçirilenlere Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla el konulurken gözaltına alınan şüpheliler adliye sevk edildi.