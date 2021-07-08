Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilerin gündeminde yurt ve burs başvuruları bulunuyor. Üniversiteyi yeni kazanan yüz binlerce öğrencinin yanı sıra, ara sınıfta okuyanlar da KYK burs ve yurt başvuruları hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevirdi. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, tarihler belli oldu mu? İşte, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili detaylar…
Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.