Maskeyi açık alanda, toplu taşımada ve iş yerinde yasak mı? Maske yasağı ne zaman bitecek, maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu bitecek mi?

Günlük hayatta salgınla mücadele devam ederken maske yasağı ne zaman bitecek, maske yasağı kalktı mı sorusuna yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları gibi birçok alanda uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Son olarak 5 Temmuz günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Peki Maske yasağı ne zaman bitecek, maske yasağı kalktı mı? Açık alanda, toplu taşımada ve iş yerinde maske takmamak yasak mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle maske kullanımı zorunlu hale geldi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayısının düşmesine paralel olarak akıllara maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman bitiyor sorusunu getirdi. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Maske yasağı ile ilgili ayrıntılar şöyle;

BAKAN KOCA TARİH VERDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret etti.

"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.

Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."

ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."