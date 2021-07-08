Rehineler Nepal gaspçılar Pakistanlı

İstanbul'da kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen Nepal uyruklu 7 arkadaş, Beyoğlu'nda Pakistan uyruklu Sajjad A. ile tanıştı. Bu kişi Nepalli arkadaşları Yunanistan
'a kaçırabileceğini söyleyerek Esenler
'deki bir eve götürdü. Evdeki 4 kişi, 7 Nepalli arkadaşı etkisiz hale getirerek rehin aldı. Kafalarına silah dayayarak paralarını ve cep telefonlarını gasp eden kişiler, rehinelerden birinin kardeşi olan Kanchha T.'ye görüntülerini gönderdi. Ardından T.'yi telefonla arayarak her kişi için 2 bin euro fidye istedi. Kanchha T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, Kanchha T.'yi arayan gaspçılardan Pakistanlı Muhammad F. ile buluşma noktası ayarlamasını istedi. Gaspçı, istediği parayı vereceğini söyleyen Kanchha T. ile buluşacağı esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan kişi, 7 Nepallinin Birlik Mahallesi'ndeki bir evde rehin tutulduğunu itiraf etti. Adrese giden Beyoğlu polisi, eve operasyon düzenledi. İçeride zorla alıkonulan Parbai B., Parbati T., Pravya S., Yaw B., Man Kumar L., Kunsang L., Uhan Maya T.'yi başarılı bir şekilde kurtarırken, Pakistan uyruklu gaspçılar Saddam Huseyin A
., Muhammed R. ve Ali Umer A.'yı ise yakalandı. Gözaltına alınan 4 gaspçı tutuklandı. İHA