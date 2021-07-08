Rektör Meryem Tuncel ekonomiye yön verenlerle bir araya geldi

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana ekonomisine yön verenlerle bir araya geldi. İş dünyası ile işbirliğin geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Tuncel, "Şehrimizin tüm paydaşları için değer yaratacak aksiyonları Çukurova Üniversitesi olarak hayata geçiriyoruz" dedi.

DAVET ETTİ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel üniversite-sanayi-tarım işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atmaya devam ediyor. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Rektör Prof. Dr. Tuncel'in davetlisi olarak kayıkhanede bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİ ÇOK FAYDALI

Çukurova Üniversitesi ile yapılabilecek iş birlikteliklerinin masaya yatırıldığı görüşmede Prof. Dr. Tuncel, üniversite-sanayi-tarım işbirliğini çok önemsediklerini yineleyerek, "Hedefimiz, Adana'mız ve bölgemizin kazanması için Üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki işbirliği mekanizmalarını hep birlikte harekete geçirmek. İşbirliklerinin hem üniversitemiz hem de şehrimiz açısından çok faydalı neticeler ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.