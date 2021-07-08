Son dakika: İzmir Foça'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberleri: Çanakkale Bozcaada'nın ardından bir orman yangını haberi de İzmir'in Foça ilçesinden geldi. Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BOZCAADA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bağlı Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.Bozcaada'da yangın: Ekipler akın etti!