Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü 9. İl Göç Kurulu Toplantısı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Göç Müdürü Fatih Işık, STK temsilcileri ve kamu kurum müdürlerinin katılımıyla özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda ülkemizde, şehrimizde geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar görüşüldü.

"UYUM FAALİYETLERİNİN AMACI İLE KURULMUŞTUR"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa İl Göç Müdürü Fatih Işık: "İl Müdürlüğümüz bünyesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin öneri ve katkıları çerçevesinde uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuştur" dedi.

"İL GÖÇ KURULUNA BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR"

Müdür Işık: "Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz, Sosyal Uyum Faaliyetleri kapsamında '' Tanısan Sen de Seversin'' mottosu ile bütün İllerde sosyaluyum faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu bağlamda, İlimizde ev sahibi toplum ile yabancılar arasındaki etkileşimi arttırmak, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmak ve aynı mekânı paylaşan iki halkın farklılıklarının bizi zenginleştirdiği inancından hareketle,toplumsal uyum, desteklenmesi gereken önemli bir konudur. Bu hususta İl Göç Kuruluna büyük görev düşmektedir.İl Göç Kurulu, Her ne kadar İl Müdürlüğümüz sekretaryasında yapılıyor olsa da Kurulun bütün üyeleri ile birlikte hareket edilmesi, toplumsal uyumudaha da kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE YAŞAMALARI REFAH İÇİN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Son olarak saygılı olarak birlikte yaşamaları İlimizdeki refah için de oldukça önem arz ettiğini ifade eden Fatih Işık: "İlimizde yaşayan ev sahibi toplum ile yabancılar; insan hakları çerçevesinde kalacak şekilde birbirlerinin her türlü farklılığına saygılı olarak birlikte yaşamaları İlimizdeki refah için de oldukça önem arz etmektedir" diye konuştu.