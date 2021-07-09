Kesik baş cinayetinde karı-koca İranlı çıktı

Sakarya Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişi parçlandıktan sonra naylon poşet içinde toprağa gömüldü. Cesetlerin testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığını ve kafalarının olmadığı belirlendi. Kadında göğüs silikonunun seri numarasından yola çıkan polis cesetlerin kimliği belirledi. Öldüren kişilerin İran uyruklu karı koca olduğu tespit edildi. 40 yaşındaki A.S. eşinin ise 39 yaşındaki M.Z. olduğu, Türkiye'de işyeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdikleri belirlendi. Polis kamera kayıtlarını inceledi.



Gözaltına alınan A.M. tutuklandı. İranlı karı-kocanın kimlerle temas kurduğunu araştırılıyor. Karı-kocanın kesik başları burnu kokuya hassas köpeklerle aranıyor. MOBESE kamera sistemi ile belli noktalardaki güvenlik kamera kayıtlarını tek, tek incelemeye aldı. İran'a belli aralıklarla gidip gelen karı-kocanın cinayetiyle ilgili olarak polis soruşturmasını çok kapsamlı olarak sürdürürken, olayla ilgili başka şüphelilerin olup olmadığı ise cinayet büro dedektiflerince inceleniyor.