Bağdat Caddesi’ndeki kazada ağır yaralanmıştı! 68 yaşındaki Baykal yaşamını yitirdi

İstanbul Kadıköy'de trafik kazalarıyla sıkça gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde hızla seyir halinde bulunan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yoğun bakıma alınan 68 yaşındaki Güler Baykal'dan acı haber geldi. Bir gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren Baykal, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının yaralanmasına sebep olan sürücü Bülent Kaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde sürali şekilde seyir halinde bulunan bir otomobil kontrolden çıkarak 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarpmış, ardından da iki motosiklete vurduktan sonra ağaçaca çarparak durabilmişti. Yaşanan kaza sebebiyle yaşlı kadın ağır yaralanarak Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, sürücü Bülent Kaya ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü Bülent Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin Baykal'dan acı haber geldi. Tedavi altındaki yaşlı kadın doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.