Kartal’da 6 yıllık mağduriyet çözüldü

Kartal
Esentepe Mahallesi'nde 301 daireden oluşan Akel Kooperatifi, 2015 yılında DKY İnşaat'la kentsel dönüşüm anlaşması yaptı. Dönemin CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz
'ün törenle yıkımını gerçekleştirdiği proje ruhsat alındıktan sonra 44 ay içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilecekti. Ancak DKY İnşaat'ın taahhüt edilen tarihlerde inşaata başlayamaması nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kartal Belediyesi
'nden satın alınması gereken 6.5 dönüm arsa ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait araziler konusunda anlaşmazlık çıktı. Kartal Belediyesi'nde dönemin yetkilileri tarafından da çözülemeyen problem nedeniyle 6 yıl boyunca eylemler yapan vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'a sıkıntılarını iletti. Bakan Kurum'un devreye girmesiyle, yeni bir müteahhit firmayla anlaşma yapılarak, inşaat sözleşmesi imzalandı. Altı ay içinde ruhsat alarak 24 ay içinde inşaat çalışmaları tamamlanacak.