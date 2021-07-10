Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Diyanet Dini Günler takvimi ile 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayına girmemizle birlikte bayram tarihleri milyonların gündemine gelirken konuya yönelik Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle çalışan vatandaşların resmi tatil açısından merak ettiği bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi ile duyuruldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE TATİL 11 GÜN OLUR MU?
Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz bir açıklama gelmedi.