MPİ On Numara çekiliş sonuçları 9 Temmuz bilet sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak saat 20.00'de yayınlanacak.

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Temmuz On Numara çekilişi gerçekleştirildi. 2 Temmuz On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 6- 7 -11- 13- 16 -17- 18-20- 21 -24 26 -28- 36 -42 -44-50- 53- 55- 56- 66 77- 80 oldu.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.