Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Sanığın annesi, babası ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak

"ADALETİN GEÇ DE OLSA YERİNİ BULACAĞINI UMUT EDİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Epözdemir, "Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.