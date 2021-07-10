Son dakika haberi: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?
Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ordu, Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık