Yayaya çarptı, serbest kaldı

Kadıköy Bağdat Caddesi
'nde otomobili ile aşırı hız yapan Bülent Kaya, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B.'ye (68) çarptı. Yaşlı kadın metrelerce savrulurken otomobil, park halindeki iki motosiklet ve kaldırımdaki banka, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Güler B. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Kaya, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Dün savcılıktaki ifadesinin ardından Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Bülent Kaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.