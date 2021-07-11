Bağdat Caddesi'ndeki kazada yürek yakan detaylar: Hukuki yollara başvuracağız!

Bağdat Caddesi'ndeki kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video

"SANIĞIN TUTUKLANMASI İÇİN HUKUKİ YOLLARIMIZA BAŞVURACAĞIZ"

Avukat Yılmaz, "Kendi beyanı 60-70 olmakla beraber görgü tanıkları 100 km kesin vardır, 80 km'dir, vurdu savruldu gibi şeyler söylüyorlar. Vurmak üzere olduğu bir başkası varken tekrar şerit değiştirip rahmetliye çarpıyor. Yani bilinçli taksirin ötesinde kasta yönelik bir hareket olduğunu söylememiz mümkün. Bağdat Caddesi'nde hız sınırı 50 km ama biliyorsunuz ki maalesef bu olayda, gündüz aydınlıkta akşam 18.30'da iş trafiğinin olduğu bir saatte yaşandı. Pazartesi günü ilk iş sanığın tutuklanması için hukuki yollarımıza başvuracağız. Ben de bizzat karar veren savcıyla görüşmeye gittim. Ancak şu an öldürme suçu gerçekleşmediği için prosedürün bu şekilde olduğu yönünde bir yanıt aldım" diye konuştu.