Allah'ın rızasını kazanmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere her yıl coşkuyla karşıladığımız Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Müslümanların kurban ibadetini gerçekleştirdiği bu mübarek bayram, Kurban'a kaç gün var sorusuyla araştırılıyor. Toplumsal dayanışmayı arttırmak ve Allah'a yaklaşmak üzere ibadette bulunduğumuz, sosyal bağları arttırdığımız bu kutlu tarihle ilgili Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram bu hafta mı soruları gündeme geliyor. Bayramın 1. Günü hangi gün diye merak eden pek çok vatandaş Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi'ni ve haberimizi inceliyor. İşte bayram tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Dini Günler Takvimi bu yıl içinde gerçekleşecek olan dini bayramları ve günleri vatandaşlara ilan ediyor. Dini günler, Hicri Takvim'e göre hazırlandığı için her yıl 11 gün geri gelmektedir. Bu sebeple Kurban Bayramı bu yıl geçen yıldan daha erken başlayacak.