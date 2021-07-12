Artvin'de dehşet: Boğanın altında kaldı!



'ARTIK SON FESTİVALLERİMİZ'



Festivali izleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Boğa güreşleri, buranın kadim bir geleneğidir. Pandeminden sonra böyle bir festival yapmak bize ayrıca bir mutluluk verdi. Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali, ilçe merkezimizde yaptığımız son festivallerden biridir. Çünkü bu bölge sular altında kalacak ve gelecek yıl yeni ilçemizde, yeni boğa güreş alanımızda bu festivali yapacağız" dedi. 2 gün süren güreşlerin sonunda Ali Sucu'ya ait 'Poyraz' isimli boğa şampiyon oldu.