SON DAKİKA | Pınar Gültekin davasında şok sözler: İlk yardım belgem var, öldüğünü kontrol ettim!

3 FAİL DAHA VAR

Epözdemir, "Bize göre bu suç tek başına işlenemez. Maktul vahşice katledilmiş. Cinayet en ince detayına kadar düşünülmüş. Adli tıp raporununda sigarau izmaritinden şüphelilerin olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Haykırdık, burada 3 fail daha var, suç deliller bellidir. Taleplerimiz kabul görmedi. Başından beri mahkemenin tarafsız olduğunu düşünmüyoruz. Sizin vereceğiz hiçbir karar adil değil. Siz adil değilsiniz, adil de görünmüyorsunuz. Biz iki kez reddi hakim istiyoruz." ifadelerini kullandı.