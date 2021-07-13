O cani, Pınar’ı diri diri yakmış

Muğla
'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin
'i (27) vahşice öldürerek cesedini varile koyup üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı
ile kardeşi Mertcan Avcı
'nın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin
'in de katıldığı duruşmaya Adli Tıp
raporu damga vurdu. Son gelen raporda Pınar Gültekin'in canlı olarak yakıldığı tespit edildi. Afyon T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, "Adli Tıp raporuna katılmıyorum. İlkyardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol ettim. Yaşasaydı ambulans çağırırdım. Yakalanmamak ve yok etmek amacıyla yaptım. Pişmanım keşke olmasaydı. Bu olayın tek başına yapılamayacağını söylüyorlar.
Tek başıma yaptım" dedi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise, "Bu suç tek başına işlenemez. Maktul vahşice katledilmiş. Cinayet en ince detayına kadar düşünülmüş. 3 fail daha var, suç delilleri bellidir" dedi. Sanık Avcı'nın avukatlarının konuşması sırasında baba Sıddık Gültekin, "Diri diri yakmış neyi savunuyorsunuz" diyerek kapıya doğru yöneldi. Talep üzerine baba dışarıya çıkarıldı. Avukat Epözdemir, Pınar Gültekin'in telefonundaki görüntü ve fotoğrafların Amerika'dan istenmesinden vazgeçilmesini istedi ancak talep reddedildi. Duruşma 27 Eylül'e ertelendi.
'YAKILARAK KATLEDİLDİ'
Duruşma sonrası açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün dosyaya giren rapor itibarıyla Pınar Gültekin boğularak ve henüz yaşarken yakılarak katledilmiştir. Bu rapor da net bir şekilde ortaya koydu. Yani bu sanıkların canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmenin nitelikli halini işledikleri net bir şekilde ortaya çıktı. Biz baştan beri net bir şekilde bunu iddia ediyorduk. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin raporu bugün bunu doğruladı" diye konuştu.