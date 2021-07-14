16 Yaşındaki Down sendromlu Emine’den 9 gündür haber yok

Safranbolu ilçesi Sarıçiçek ormanı mevkisinde çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Emine Dandal 6 Temmuz 2021'de dışarıda su doldurduğu sırada "Anne" diye seslendikten sonra ortadan kaybolmuştu. UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin tüm aramalarına rağmen 9 gündür haber alınamıyor.





Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada arama çalışmalarına sonuç alınana kadar devam edileceğini belirtilerek, "Karabük-Safranbolu-Gayza Köyü Sarıçiçek mevkiinde ikamet eden ve 06 Temmuz 2021 günü saat 14.30 sıralarında kayıp olduğu bildirilen Suriye uyruklu (Özel Çocuk) E.D (16), Safranbolu İlçe J.K.lığı, UMKE, AFAD, İz takip köpeği ve AFAD gönüllülerinden oluşan kalabalık ekip ile aynı gün saat 15.00'ten itibaren gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda bulunamamıştır.

6-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında aynı ekibe dahil olan AKUT 'un termal kameralı drone ile arama yapılmış olup, aynı bölgede bulunan Sarıçiçek Göletine düşme ihtimalide değerlendirilerek Bartın/Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığından gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca gölette yapılan arama faaliyetinde de herhangi bir bulgu elde edilememiştir.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma adli makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir. Kayıp şahsın bulunması için Karabük İl Jandarma Komutanlığı tüm gayreti ile çalışmalara devam etmektedir" denildi. Kaçılma ihtimali üzerinde duran Asayiş ekipleri bu yönde de çalışmalarını sürdürüyor.