Bursa'da dehşet! Otomobille çarpıp 'öldüresiye' dövdüler

'BURSA'DAN GİT YOKSA SENİ ÖLDÜRTECEĞİZ'

Husumetlilerinin, eniştesinin evini ve iş yerini kendilerine devretmesini istedikleri için saldırıya uğradığını ortada namus meselesi olmadığını iddia eden Buğdaycı, şunları söyledi:"Ben evlenmek amacıyla Z.A.'ya yaklaştım. Sonra bana ailesi dedi ki 'Bu işi namus meselesine dökeceğiz, seni de öldürteceğiz. Ya malınızı mülkünüzü bize verin ya da biz namusumuza baktı diyeceğiz' Bana Z.A.'nın 'Numarasını sil' dediler 'Tamam sileceğim' dedim, ardından da ablanın oturduğu evi bize vereceksin, dediler. Ben eniştemin evi olduğu için veremeyeceğimi söyledim, onlar da namus meselesi güdeceklerini söylediler. Bunlar beni zaten ölümle tehdit ediyordu. 'Bursa'dan git yoksa seni öldürteceğiz. Bursa'da biz kime ne söylersek o olur' dediler. Z.A. kendi isteğiyle her gün yanıma geliyordu. Onu arabayla gezdirmemi istiyordu, ben de gezdiriyordum. Her gün benden 50-100 TL para alıyordu evdeki ailesine de her gün sigara alıyordum. Bana, 'Bu benim kocam, her yere götürür' diyordu. Sonra biz evlenmeye karar verdik. Ancak ailesi demiş ki 'Bunun evi, arabası yok. Bu çocukla birlikte olma biz bunun 50 bin TL parasını alalım. Bu zaten korkar Diyarbakır'a gider. Gitmezse de ölümle tehdit ederiz.' Beni öldü diye kenara atmışlar. 'Biz aşiretiz, kimse bizle baş edemez. Ya buraları terk et yoksa seni öldüreceğiz' dediler."