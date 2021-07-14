Hollandalı tiyatro yönetmeni tatil için geldiği Nevşehir’de Müslüman oldu

Hollanda vatandaşı tiyatro yönetmeni Huberdına Aleida Donna Risa (51) tatil için geldiği Nevşehir' de, İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini söyledi.



İslam dininden çok etkilendiği için Müslüman olmayı seçtiğini belirten Risa, Nevşehir'de tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Güner Güven ve ailesinden İslam dinini öğrendiğini, bir yıldır da araştırma yaptığını belirterek, "İslamiyet'i isteyerek seçtim ve çok mutluyum." dedi.





İhtida merasiminde, Risa'ya İslamiyet hakkında bilgi veren İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, İslam'ın temelinin Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu belirtti. İhlas suresinin mealini okuyup açıklayan Altunkaya, ikinci önemli esasın Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmek olduğunu aktardı.



Altunkaya, imanın esaslarını ve İslam'ın şartlarını anlatarak kelime-i şehadetin anlamını açıkladı. Risa da şehadet getirerek Müslüman oldu.

Altunkaya, Risa'ya ihtida belgelerini takdim ederek yabancı dilde Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i anlatan kitap hediye etti.