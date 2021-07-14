‘Yorgun mermi’ sanığı hakim karşısına çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2020 yılının son günü olan 31 Aralık'ta, lise öğrencisi Büşra Hanife Konyar (17) kırtasiye alışverişi yaptıktan sonra eve dönerken yol ortasında aniden yere yığılmış, hastaneye kaldırılan genç kızın başına mermi isabet ettiği ortaya çıkmıştı. Talihsiz liseli Büşra, 6 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetmişti.

HAVAYA 10 EL ATEŞ ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ, TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada olay günü Ömer Kaya'nın (29) havaya 10 el ateş ettiği tespit edildi. Tutuklanan ve 7 aydır tutuklu bulunan Ömer Kaya hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu davanın bireysel silahlanma açısından çok önemli olduğu üzerinde duruluyor.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

"Sanık hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması bugün başladı. Duruşmada Büşra'nın annesi Nakşiye, babası İbrahim Konyar ile Büşra'nın Ablası Esma Konyar, amcası Şaban Konyar ve diğer yakınları hazır bulundu.Duruşma öncesi Büşra'nın ailesi ile sanık yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken polis gerginliği kısa sürede yatıştırdı.

ANNE KONYAR: ÖZÜR DİLEDİ AMA SÖYLEDİKLERİNİN BİR ÖNEMİ YOK

Duruşma sonrası Tokat Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Büşra Konyar'ın Annesi Nakşiye Konyar, "Adalet yerini bulacak. Ben buna inanıyorum. Oradaki hallerini herkes gördü. Özür diledi, pişman olduğunu söyledi, söylediklerinin hiçbiri önemli değil. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Ne desem. Benim Büşram geri gelmeyecek. Ben biliyorum müebbet alacak o ordan. Müebbet istiyorum ve alacak o oradan. Ben annesi olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Ayakta kalmaya devam edeceğim güzel kızım için. Ben vicdanlara da bırakıyorum. İnşallah. Silahlanmaya hayır diyoruz" diye konuştu.

BABA KOYNAR: ADALETE GÜVENİYORUZ

Gizli tanık olduğu bilgisi üzerine soruyu yanıtlayan Baba İbrahim Konyar ise "Gizli tanık yok şuan biz öyle bir şey duymadık ama biz şunu diyoruz; Başkanın (Mahkeme başkanı) arkasında bir yazı vardı Mustafa Kemal Atatürk'ün yazısı "Adalet mülkün temelidir" diye. Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Hak edeceği cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.

AİLE AVUKATI: OLASI KAST HÜKMÜNDEN CEZA ALMALI

Konyar ailesinin Avukatı Hasan Efe Uyar ise "Aslında davada araştırılacak tüm hususlar, toplanacak tüm deliller bugün itibariyle tamamlanmış durumda. Karar için 20 Eylül'ü bekliyoruz. Duruşma 20 Eylül'e ertelendi. Savcılık makamı, iddia makamı da esas hakkındaki mütalaasını verdi. Ve sanığın eyleminden ötürü 'Bilinçli taksirle cezalandırılması' yönünde bir görüş bildirdi. Fakat bu bizim başından beri kabul ettiğimiz bir durum değil. Bu davanın hakkı, gerçekten de adaletin tesis edilmesi için bu olayın 'Olası kast' Hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve ona göre hüküm kurulması gerektiğini başından beri savunduk. Bugün de aynı doğrultuda Ağır Ceza Heyeti'ne karşı beyanlarımızı vermiş olduk. Şunu özellikle söylemek istiyorum; Bir seçim yapacağız: 17 yaşındaki bir kızın gündüz vakti 13.30'da kırtasiye alışverişini yaparken sokakta yürümesi mi yanlıştır yoksa sanığın alkol alıp, coşkuya kapılıp keyfe keder havaya ateş açması mı yanlıştır. Mahkeme Heyeti'ne de aynı ifadeleri kullandık. Vermiş oldukları karar aslında bir nebze bu iki durumdan birisini meşrulaştıracak bir karar olacaktır. Biz ısrarla ve inatla bu davanın TCK 21/2 kapsamında olası kast hükümleri gereğince bitirilmesi gerektiğini, sanığın da o doğrultuda ceza alması gerektiğini savunuyoruz. İstediğimiz sonucu alamazsak da istinaf kısmında, Yargıtay kısmında mücadelemiz devam edecek. Ailenin de mücadelesi, hukukçu olarak bizim de mücadelemiz tabi ki giden Büşra'yı geri getiremeyeceğiz ama bir daha başka Büşralar ölmesin, hayattan koparılmasın, başka anneler gözü yaşlı kalmasın diye bir kez dana ısrarla 'bireysel silahlanmaya hayır' demek gerekiyor. Savcının istediği bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçu" diye konuştu.