SÜRAT KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Sürat Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;



"15 Temmuz 2020 Çarşamba günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir. 16 Temmuz Perşembe günü tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz."

MNG KARGO ;15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

MNG Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.