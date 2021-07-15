Kartal'da motosikletli suikast! Ünlü iş insanının koruması öldürüldü

Olay dün gece saatlerinde İstanbul Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre ünlü iş insanı Fırat Muşlu'nun korumalığını yaptığı ileri sürülen Cem Özmüş(40), sahilde arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada motosikletle yanlarına yanaşan iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.
Kurşunların hedefi olan koruma görevlisi ağır yaralanırken, yanında bulunan ve ayağından yaralanan arkadaşı Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı durumdaki Özmüş, doktorlarım bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, Özmüş'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.