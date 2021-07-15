Kartal'da motosikletli suikast! Ünlü iş insanının koruması öldürüldü

Olay dün gece saatlerinde İstanbul Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre ünlü iş insanı Fırat Muşlu'nun korumalığını yaptığı ileri sürülen Cem Özmüş(40), sahilde arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada motosikletle yanlarına yanaşan iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.