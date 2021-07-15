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Giriş Tarihi: 15.7.2021 23:57

Kayseri'de eski koca dehşeti! 7 yerinden bıçakladığı eski karısına 'bir dahaki sefere öldüreceğim' dedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri'de eski koca dehşeti! 7 yerinden bıçakladığı eski karısına 'bir dahaki sefere öldüreceğim' dedi

Kayseri'de 9 ay önce boşadığı eski kocası Ramazan U.'nun tehditleri üzerine hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Nihan Atay, dehşeti yaşadı. Çalıştığı kuaför salonuna gelen eski kocası tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Eski karısına "Bir dahaki sefere seni öldüreceğim" diyen Ramazan U. ise polise teslim oldu.

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kadın kuaförlüğü yapan Nihan Atay (35) akşam saatlerinde işyerine gelen eski kocası Ramazan U'nun bıçaklı saldırısına uğradı. 9 ay önce boşandığı Ramazan U, hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Nihan Atay, kocasının 7 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Kuaför salonundan gelen çığlık sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

"BİR DAHAKİ SEFERE SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Eski eşi Nihan Atay'ı bıçakladıktan sonra kuaförden ayrılan Ramazan U, daha sonra tekrar gelerek Nihan Atay'a "Bir dahaki sefere seni öldüreceğim" dediği iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekibine suç aleti bıçakla birlikte teslim olan ramazan U, gözaltına alındı. Kuaföre çağrılan 112 ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nihan Atay ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kayseri'de eski koca dehşeti! 7 yerinden bıçakladığı eski karısına 'bir dahaki sefere öldüreceğim' dedi
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