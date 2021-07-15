Kayseri'de eski koca dehşeti! 7 yerinden bıçakladığı eski karısına 'bir dahaki sefere öldüreceğim' dedi

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kadın kuaförlüğü yapan Nihan Atay (35) akşam saatlerinde işyerine gelen eski kocası Ramazan U'nun bıçaklı saldırısına uğradı. 9 ay önce boşandığı Ramazan U, hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Nihan Atay, kocasının 7 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Kuaför salonundan gelen çığlık sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

"BİR DAHAKİ SEFERE SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Eski eşi Nihan Atay'ı bıçakladıktan sonra kuaförden ayrılan Ramazan U, daha sonra tekrar gelerek Nihan Atay'a "Bir dahaki sefere seni öldüreceğim" dediği iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekibine suç aleti bıçakla birlikte teslim olan ramazan U, gözaltına alındı. Kuaföre çağrılan 112 ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nihan Atay ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.