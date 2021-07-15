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Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:06

Nöbetçi eczane sorgulama 15 Temmuz 2021! En yakın nöbetçi eczane nerede, hangisi?

Nöbetçi eczane sorgulama 15 Temmuz 2021! En yakın nöbetçi eczane nerede, hangisi?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bilindiği üzere eczaneler hizmet vermeyecek. Ancak vatandaşlar çeşitli medikal ve ilaç ihtiyacını gidermek amacıyla nöbetçi eczaneler sorgulamaları başladı. Resmi tatillerde ve Pazar günleri bu işyerleri sırasıyla hizmet veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar “En yakın nöbetçi eczane hangisi?” şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. İşte nöbetçi eczaneler ve tüm detaylar…

15 Temmuz bugün nöbetçi eczaneler araştırma konusu haline geldi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak bilinen bu önemli tarihte vatandaşlar çeşitli ilaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak üzere konumlarına en yakın nöbetçi eczaneden ihtiyaçlarını giderebilecek. Buna göre; En yakın nöbetçi eczane hangisi? İşte 15 Temmuz 2021 listesi…

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RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Nöbetçi eczane sorgulama 15 Temmuz 2021! En yakın nöbetçi eczane nerede, hangisi?
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