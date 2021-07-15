“Organizasyon Nasıl Yönetilir” kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundular

Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve doktora öğrencisi Fatma Yeşilkuş'un "Organizasyon Nasıl Yönetilir?" algı yönetimi, sürdürülebilir rekabetin olmazsa olmazı olan bilgi yönetimini, iletişim sürecinde insanın rolüne, kuşak çatışmaları, çok kültürlü örgütsel yapılar, hedef kitle izlenimlerine, kriz çözümlerine odaklanma ve modern toplumların hastalığı strese dayanıklılık konularına değindikleri "Organizasyon Nasıl Yönetilir? İş' te Yönetim" isimli ilk gelişim odaklı kitabının her iş insanının mutlaka okuması gerektiği ifade ettiler.



Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kitapları hakkında bilgi verirken, "Olumlu bir kurumsal imajı oluşturma kaygısı sebebiyle, her ne kadar organizasyonun içerisinde, çevrim içi platformlarında veya tanıtıcı faaliyetlerinde misyon, vizyon veya çeşitli politikalar gibi bilgilendirmeler iç ve dış paydaşların görebileceği şekilde yansıtılsa da aslında bu kavramlar görünenden çok daha ötesini temsil eder. Bu durum ise genellikle bir yanıltmacadan başka anlam ifade etmemektedir. Çünkü bu kavramlar çoğu zaman organizasyonel seviyede içselleştirme düzeyine gelememektedir. Bu noktada organizasyonun varlığını sürdürmesini sağlayacak yönetim becerileri ön plana çıkmaktadır. Peki organizasyonları nasıl daha iyi yönetebiliriz. İşte bu sorudan hareketle algı, bilgi, çatışma, kuşak, çeşitlilik, değişim, imaj, kriz ve stratejik olarak yönetilmesinin organizasyonları sürdürebilir kılmada kilit noktalar olduğuna dikkat çekmek amacıyla kapağını dahi özel olarak tasarlattığımız ve tescil ettirdiğimiz bu eseri kaleme aldık" dedi.



Özbozkurt ve Yeşilkuş'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, İş'te yönetimin liyakat ve aidiyet hissiyatı ile başladığını ifade ederek, yazılan kitabın günümüzde iş yönetimine önemli değer katacağını söyledi ve onları tebrik etti. Özbozkurt ve Yeşilkuş, kitablarını daha sonra Kaymakam Kadir Sertel Otcu'ya takdim etti.