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Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:59

Kavun dolması nasıl yapılır? Saray lezzeti kavun dolması tarifi ve tarihçesi

Kavun dolması nasıl yapılır? Saray lezzeti kavun dolması tarifi ve tarihçesi

Kavunun içi doldurularak yapılan kavun dolması yemeği son zamanlarda pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. Kurban Bayramı’nın da gelişiyle birlikte kurban etiyle farklı ve lezzetli yemekler yapmak isteyenler, kavun dolması nasıl yapılır diye araştırıyor. Osmanlı dönemi sarayın vazgeçilmezlerinden olan kavun dolması, özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın sevdiği yemekler arasında yer alıyor. İşte saray lezzeti kavun dolması tarifi, yapılışı ve tarihçesi.

Yöresel yemeklerin yanı sıra saray mutfağından çıkan lezzetler de günümüzde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yemekler arasında kavun dolması nasıl yapılır sorusu da gündeme geliyor. Kavunun içini et ve çeşitli lezzetlerle doldurularak yapılan bu yemek, günümüzde pek çok yörede mutfakları süslüyor. Saray lezzeti kavun dolması tarifi ve tarihçesi ile yapılışı haberimizde.

KAVUN DOLMA NASIL YAPILIR?

Kavun Dolması, 1539 yılının Kasım ayının ikinci yarısında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğünündeki çanak yağmasında sunulan ihtişamlı bir yemektir. İçine kıyma ya da etle hazırlanmış bir harç eklenerek hazırlanır.

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ

1 adet kavun

100 gr dana kıyma

100 gr kuzu kıyma

1 fincan pirinç

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem

1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

10 dal maydanoz

10 dal dereotu

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI

Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır.

2 yemek kaşığı tereyağında ince kıyılmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kıyma, ince doğranmış maydanoz, dereotu ve diğer baharatlar, badem içi ve fıstık içi ilave edilir. 5-7 dakika kavrulduktan sonra iç hazırdır.

Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur.

Hazırlamış olduğumuz iç kavunlara doldurulur.

180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirilir.

Kavunun içerisinden ayırmış olduğumuz kavunun içi ve suyu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavrulur. Dolmaların yanına sos olarak servis edilir.

KAVUN DOLMASI NERENİN YEMEĞİ?

Kavun dolması bir Osmanlı saray lezzetidir. Tatil beldelerinde hala yapılmakta ve özellikle yabancı turistlere ikram edilmektedir. Ancak belli bir yöreye özgü değildir.

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Kavun dolması nasıl yapılır? Saray lezzeti kavun dolması tarifi ve tarihçesi
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