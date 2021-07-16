Kavun dolması nasıl yapılır? Saray lezzeti kavun dolması tarifi ve tarihçesi

Yöresel yemeklerin yanı sıra saray mutfağından çıkan lezzetler de günümüzde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yemekler arasında kavun dolması nasıl yapılır sorusu da gündeme geliyor. Kavunun içini et ve çeşitli lezzetlerle doldurularak yapılan bu yemek, günümüzde pek çok yörede mutfakları süslüyor. Saray lezzeti kavun dolması tarifi ve tarihçesi ile yapılışı haberimizde.

KAVUN DOLMA NASIL YAPILIR?

Kavun Dolması, 1539 yılının Kasım ayının ikinci yarısında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğünündeki çanak yağmasında sunulan ihtişamlı bir yemektir. İçine kıyma ya da etle hazırlanmış bir harç eklenerek hazırlanır.