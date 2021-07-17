9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil başladı. Tatilin başlaması ile tatilciler yollara düştüler. Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolun Gerede gişeleri ile İsmetpaşa mevkiinde uzun kuyruklar oluştu.

Trafik ekipleri yollarda sürücülerin dikkatli gitmeleri, kurallara uymaları ve yoruldukların dinlenme tesislerinde moral vermeleri konusunda anons yaparak uyarıda bulunuyor. Yoğunluğun arife gününe kadar devam edeceği, bayramın ilk günü ile birlikte yoğunluğun azalacağı belirtiliyor.

Sürücüler ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman dinlenme tesislerinde mola vererek dinlenirken, kurallara da uydukları gözlenildi.