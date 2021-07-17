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Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:46

9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı

Dokuz gün sürecek Kurban Bayram tatilini memleketlerinde veya Karadeniz’in yaylalarında, sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler yollara düşerken, gişelerde ve D 100 Karayolunda uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil başladı. Tatilin başlaması ile tatilciler yollara düştüler. Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolun Gerede gişeleri ile İsmetpaşa mevkiinde uzun kuyruklar oluştu.

Trafik ekipleri yollarda sürücülerin dikkatli gitmeleri, kurallara uymaları ve yoruldukların dinlenme tesislerinde moral vermeleri konusunda anons yaparak uyarıda bulunuyor. Yoğunluğun arife gününe kadar devam edeceği, bayramın ilk günü ile birlikte yoğunluğun azalacağı belirtiliyor.

Sürücüler ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman dinlenme tesislerinde mola vererek dinlenirken, kurallara da uydukları gözlenildi.

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9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı
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