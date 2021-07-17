SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe mi geçti? İşte 17 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ani iniş ve çıkışları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Altının en çok tercih edilen çeşidi gramın fiyatlarında bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre düşüş gözlemlendi. Öte yandan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. "17 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada gündeme taşındı. Düğün sezonunun da tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde vatandaşlar özellikle hediyelik amacıyla alacakları altının fiyatlarını takip ediyor. İşte altın fiyatlarından gelen gelişmeler…