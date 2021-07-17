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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe mi geçti? İşte 17 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Giriş Tarihi: 17.7.2021 08:33 Son Güncelleme: 17.7.2021 08:33

SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe mi geçti? İşte 17 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe mi geçti? İşte 17 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL’nin üzerinde seyreden sarı metalden gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 496 TL’den işlem görüyor. Öte yandan yatırımcılar ve çeşitli nedenlerle alım satım yapacak olan vatandaşlar “17 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları gelişmeleri…

Altın fiyatları ani iniş ve çıkışları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Altının en çok tercih edilen çeşidi gramın fiyatlarında bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre düşüş gözlemlendi. Öte yandan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. "17 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada gündeme taşındı. Düğün sezonunun da tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde vatandaşlar özellikle hediyelik amacıyla alacakları altının fiyatlarını takip ediyor. İşte altın fiyatlarından gelen gelişmeler…

Altın fiyatları son durum! Gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

Alış: 1.628,00

Satış: 1.654,00

TAM ALTIN

Alış: 3.203,56

Satış: 3.266,65


GRAM ALTIN

Alış: 502,50

Satış: 502,56

ÇEYREK ALTIN

Alış: 814,00

Satış: 827,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.320,00

Satış: 3.371,00

ATA ALTIN

Alış: 3.298,00

Satış: 3.364,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 453,24

Satış: 484,77

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SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe mi geçti? İşte 17 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
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