İzmit Belediyesi'ne tepki: “Reklamlık fotoğraflarla tarımsal kalkınma olmaz”

AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş ile Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediyesine ait Durhasan ve Karaabdulbaki köylerindeki tarlalara gitti. Geçen yıl binlerce lavanta fidanı ekilen arazilerde şok eden manzarayla karşılaştı. Kadınlara iş, ekonomiye katkı sözleri verilerek dikim töreni yapılan tarlalardaki binlerce fidanın bakımsızlıktan kuruyup, yok olduğu tespit edildi.

İZMİTLİNİN PARASINI HAVAYA SAÇIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, her fırsatta tarımsal kalkınmadan söz eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sadece reklamlarda var olduğunu belirterek, "Burada onlarca sivil toplum kuruluşu davet edilip, gösterişli törenlerle 23 bin lavanta fidanının dikimi yapıldı. Ancak yaklaşık bir yıl sonra tablo ortada. Bırakın lavantayı, bakımsızlıktan toprak bile kurumuş. Açıkçası neye üzüleceğimizi şaşırdık. Burada törenlere harcanan paraya mı, fidanlara harcanan paraya mı, günlerce süren reklamlara harcanan paraya mı üzülelim? Fatma Hanım, havaya tohum saçan fotoğraf vermeyi seviyor. Ama aslında havaya İzmitlinin parasını saçıyor. Kişisel reklam ve algı için kaynakları kullanıyor. Tarlada fotoğrafı verdikten sonra anlaşılan dönüp buralara kimse bakmıyor. Havaya buğday atıp poz vermekle tarımsal kalkınma olmaz. Kişisel reklam ve algı için İzmit'in kaynaklarını heba etmeyin, halkımızın umutlarıyla oynamayın" dedi.

BİR YILDA BİR FİDAN YETİŞTİREMEDİLER

AK Parti Meclis Üyesi Şener İnce de, İzmit halkı tarafından verilen denetim görevini yerine getirdiklerinin altını çizerek, "Burada amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. İzmit'te bugüne kadar belediye başkanını çalıştırmıyorlar algısına lütfen kimse inanmasın. Bir belediye başkanının istediği yetkilerin yüzde 97'sine evet demiş bir meclis var. Ama yapılan iş ortada. Lavanta bahçesi kurduk dedikleri yerde bir yılda bir tane fidan yetiştiremediler" dedi.