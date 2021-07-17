Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır?

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın Arefe gününde sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan tüm namazları kapsar.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Teşrik tekbiri ile ilgili Diyanet'in açıklaması şu şekildedir: "Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir. "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir.