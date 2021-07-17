Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır?

Mübarek Kurban Bayramı'na oldukça kısa bir süre kaldı. Mübarek tarihlerde çeşitli ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen binlerce vatandaş teşrik tekbirleri de getirilecek. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanan bu tekbirler mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vacip oluyor. Peki, teşrik tekbirleri nasıl ve ne zaman getirilir? İşte teşrik tekbirleri Arapça ve Türkçe okunuşu gibi detaylar…
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?
Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın Arefe gününde sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan tüm namazları kapsar.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?
Teşrik tekbiri ile ilgili Diyanet'in açıklaması şu şekildedir: "Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir. "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir.
Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.
TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"anlamına gelir.