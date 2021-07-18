Müslümanlara vacip olan Teşrik Tekbiri ile ilgili sorgulamalar başladı. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlere verilen bir isimdir. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazı itibariyle çekilmeye başlanan Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik Tekbiri kaç kez söylenir? İşte bilgiler

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Arefe günü ile birlikte başlayan teşrik tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da açıkladığı tarihe kadar getirilebilirken detaylar şöyle;