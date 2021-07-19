Başkan Erdoğan facianın sebebine dikkat çekmişti! Göz göre göre gelmiş

Ancak bu ağaçların kontrolsüz sökülüp, yerine çay ekilmesi faciaya davetiye çıkarıyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri doğru. Bölgede vatandaşlarımızın arazi şartlarından dolayı çay ekeceği alanlar kısıtlı olması bu tür yöntemlere başvurulmasına neden oluyor"