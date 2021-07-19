Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu! "Saatlerce beklerim"
Giriş Tarihi: 19.7.2021 17:08 Son Güncelleme: 19.7.2021 17:09

Bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu! "Saatlerce beklerim"

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce beklerim

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte tatlıcı dükkanlarında da yoğun saatler yaşanmaya başladı. Tatlı almak isteyen vatandaşlar, özellikle de baklavacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tatlıcı dükkanlarından biri de Bahçelievler'de yer alan bir baklavacı oldu. Uygun fiyata baklava almak isteyen vatandaşlar 50 metreyi bulan kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca güneşin altında bekleyen vatandaşlar, sıcaktan etkilenmemek için eline aldıkları kartonlarla kendilerini korumaya çalışınca ortaya bu görüntüler çıktı.

Bahçelievler Şirinevler'de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Arefe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte sıraya giren vatandaşlar bir baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıcak havaya rağmen dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlar, yoğun sıcaktan etkilenmemek için kartonlarla kendilerine korumaya çalıştı. Uzun bekleyişlerin ardından sırası gelen vatandaşlar, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan çeşitlerinden satın aldı.

GEREKİRSE SAATLERCE BEKLERİM

Baklavaların uzun bekleyişlere değecek güzellikte olduğunu belirten Ayhan Başar (50) "Her bayramda buraya geliyorum. Buranın tatlısı hem çok güzel hem de çok ucuz. Ben tereyağlı olanlarını çok seviyorum. Yarım saattir kuyruktayım, bir yarım saat daha beklemem gerekecek" diye konuştu. Sırada yer alan Ebubekir Güneş (39) ise "Bu baklavayı alabilmek için Halkalı'dan Şirinevler'e geldim. Dakikalardır bekliyorum, gerekirse saatlerce beklerim" dedi.

HERKES BAKLAVA YİYEBİLSİN

Baklavacı zincirinin İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye bu fiyata satış yapıyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu! "Saatlerce beklerim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA