Bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu! "Saatlerce beklerim"

Bahçelievler Şirinevler'de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Arefe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte sıraya giren vatandaşlar bir baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıcak havaya rağmen dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlar, yoğun sıcaktan etkilenmemek için kartonlarla kendilerine korumaya çalıştı. Uzun bekleyişlerin ardından sırası gelen vatandaşlar, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan çeşitlerinden satın aldı.

GEREKİRSE SAATLERCE BEKLERİM

Baklavaların uzun bekleyişlere değecek güzellikte olduğunu belirten Ayhan Başar (50) "Her bayramda buraya geliyorum. Buranın tatlısı hem çok güzel hem de çok ucuz. Ben tereyağlı olanlarını çok seviyorum. Yarım saattir kuyruktayım, bir yarım saat daha beklemem gerekecek" diye konuştu. Sırada yer alan Ebubekir Güneş (39) ise "Bu baklavayı alabilmek için Halkalı'dan Şirinevler'e geldim. Dakikalardır bekliyorum, gerekirse saatlerce beklerim" dedi.

HERKES BAKLAVA YİYEBİLSİN

Baklavacı zincirinin İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye bu fiyata satış yapıyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz" dedi.