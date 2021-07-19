BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Banka çalışma saatleri, Arefe Günü'nün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesiyle araştırılıyor. Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2021 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Böylelikle bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.

19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak. Arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bankalar bugün öğleden sonra kapalı olacak.

EFT HAVALE YAPILIR MI?

Havale, EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.