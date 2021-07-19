Bursa'da ilginç görüntüler! Boğa kaçtı onlar kovaladı

Polisi arayarak, boğanın bağlandığı yeri söyleyen bu kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı. Aynı dakikalarda polise boğasının kaybolduğu ihbarında bulunan bir kişi, bu bölgeye yönlendirildi. Burada boğayı alan sahibi, evine götürdü.