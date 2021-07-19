Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre sünnet kabul edilen kurban ibadetini vekalet yoluyla gerçekleştirmek isteyenler, kurban vekaleti nasıl verilir ve alınır diye merak ediyor. Kurban kesimi hakkında merak edilenlerin başında kurban vekaleti verirken ne denir sorusu yer alıyor. Zilhicce ayının en önemli iki ibadetinden biri olan kurban kesimiyle ilgili merak edilenler haberimizde.
KURBAN VEKALETİ NEDİR?
Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verir. Bu duruma kurban vekaleti denilmektedir. Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendisi adına başkasına kestirebilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da sağlanabilir.
KURBANDA VEKALET NASIL VERİLİR?
Kurban vekaleti, kesim sırasında hayvanın yanında bulunan kişilerce şifahi olarak verilebilir. Fakat kurbanın sahibi yahut hissedarı kesim sırasında orada bulunmayabilir. Bu durumda vekalet veren kurban sahibi telefon veya internet, WhatsApp gibi araçlarla bu vekaleti kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilir.
KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE DENİR?
Vekalet veren kişinin hayvanı kestireceği kişiye "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.
KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLİR?
Kurban vekaleti verilecek kişinin öncelikle Müslüman olması gerekmektedir. Daha sonra hayvan kesme yetkinliğine sahip olması aranır. Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.